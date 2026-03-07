Küçük ihmal büyük sorun çıkarabilir: Araçta unutulan USB aküyü tüketebilir

Birçok sürücü akşam aracını park edip evine giderken şarj kablosunu veya araç kamerasını USB girişne bağlı bırakıyor. Ancak sabah kontağı çevirdiğinde zayıf bir akü sesiyle karşılaşma ihtimali, bu alışkanlığın güvenilirliğini sorgulatıyor. Modern otomobiller elektrik enerjisini yönetme konusunda oldukça yetenekli olsa da her aracın enerji tüketim karakteri birbirinden farklı. Özellikle teknolojik donanımların arttığı günümüzde, park halindeki bir aracın elektrik yükünü doğru yönetmek hayati öneme sahip.

ENERJİ KESİNTİSİNİ YÖNETEN GÖRÜNMEZ KORUMA

Aslında yeni nesil araçların pek çoğunda sürücüyü bu dertten kurtaran akıllı sistemler var. Genellikle "Gecikmeli Aksesuar Gücü" olarak bilinen bu teknoloji, siz motoru durdurup araçtan indikten sonra bile bir süre multimedya sistemine veya USB girişlerine enerji vermeyi sürdürüyor. Belirlenmiş sürenin sonunda ise araç beyni, akünün boşalmasını engellemek için tüm elektrikli aksamın fişini çekiyor. Her ne kadar bu özellik her markada farklı isimlerle anılsa da temel amaç, unutkan sürücülerin aküsünü koruma altına almak.

HAREKET HALİNDEKİ DENGE VE RİSKLER

Seyir halindeyken klimadan sunroof motoruna kadar her parça, alternatörün sağladığı kesintisiz enerjiyle besleniyor. Motor çalıştığı sürece sistem kendi kendini beslediği için USB girişine takılı bir cihazın yükü hissedilmiyor bile. Gerçek sınav ise motor durduğunda başlıyor. Eğer aracınızın portlarındaki akımı otomatik kesip kesmediğini bilmiyorsanız, en sağlıklı bilgiye kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Risk almayı sevmeyen kullanıcılar için en basit çözüm, aracı uzun süre terk edecekleri durumlarda takılı olan kablo veya cihazları prizden ayırmak.

ÇAKMAKLIK GİRİŞLERİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE

Dahili USB portlarından ziyade, harici adaptör takılan 12 voltluk çakmaklık soketleri daha fazla dikkat gerektiriyor. Bazı modellerde bu girişler kontakla birlikte kapanırken, bazı araçlarda ise aküden gelen doğrudan hat sayesinde 24 saat enerji vermeye devam edebiliyor. Eğer çakmaklık girişiniz motor kapalıyken bile aktifse, buraya takılı bırakılan bir aparat zamanla akü kapasitesini tüketerek aracın çalışmasını zorlaştırabilir. Bu sebeple ek aksesuar kullanımında, soketin çalışma prensibini bilmek ve gerektiğinde bağlantıyı kesmek en mantıklı adım.