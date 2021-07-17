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Spor Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu
Spor

Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor formasını terleten Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:04:00 -
Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu.2 sezondur Hes Kablo Kaysersipor forması giyen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor ile anlaştı.

Hes Kablo Kaysersipor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Pedro Henrique. Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique'nin Sivasspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Pedro Henrique'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor formasıyla 2 sezonda 59 maça çıkan Henrique, 18 gol attı.

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