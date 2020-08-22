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Gündem Pedofili propagandası yapan Netflix için Bakanlık harekete geçti!
Gündem

Pedofili propagandası yapan Netflix için Bakanlık harekete geçti!

Dünyadaki tüm toplumlara sapkınlığı aşılamaya çalışan Netflix'in son skandalı dünyadan büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından Aile Bakanlığı harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:37:00 - 2020-08-22 21:48:51
Pedofili propagandası yapan Netflix için Bakanlık harekete geçti!

 yeniakit.com.tr 

Ahlak suikasti yapan ve toplumu içten çökertmeyi amaç edinen Netflix'in sapkın filmleri tepki çekmeye devam ediyor.

Sapkınların üssü gibi çalışan Netflix, Senegalli Müslüman bir göçmen ailenin 11 yaşındaki kızı üzerinden pedofiliyi teşvik eden +18 kategorisinde Minnoşlar (Cuties) isimli bir film yayınladı.

Özür diledi, pedofili filmi kaldırmadı

Dünya çapından büyük tepki alan Netflix, tepkiler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak sözkonusu ahlaksız filmi kaldırmadı. 

Aile Bakanlığı harekete geçti

Bu skandal filmin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sapkın video içerik platformu Netflix için harekete geçti.

"Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz'' açıklaması yapan Bakanlık, RTÜK'ten filmin incelenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İşte Bakanlıktan yapıla o açıklama:

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Yorumlar

sizofren savar

.... KÖKENLİ KEMALDE NETFLİX İZLİYORDU....
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