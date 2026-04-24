Pedofili Epstein’ın Londra’daki gizli ağı ifşa oldu! ‘Polis soruşturma açmadı'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pedofili Epstein'ın Londra'daki gizli ağı ifşa oldu! 'Polis soruşturma açmadı'

Jeffrey Epstein ile ilgili yeni ortaya çıkan belgeler, İngiltere’de uzun yıllar boyunca süren ve daha önce bilinmeyen bir ağı gözler önüne serdi.

BBC tarafından incelenen ve bir araya getirilen milyonlarca sayfalık dosya, Epstein’in Londra’da kiraladığı lüks dairelerde bazı kadınları barındırdığını ve bu kadınlardan en az altısının daha sonra cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu ortaya koydu.

 

Londra’da dört daire, uluslararası ağ

Belgelerde, Londra’nın zengin bölgelerinden Kensington ve Chelsea’de yer alan en az dört daireye dair kira kayıtları, banka belgeleri ve e-postalar yer alıyor. Bu dairelerde kalan kadınların bir kısmının Rusya ve Doğu Avrupa’dan getirildiği belirtiliyor.

Dosyalara göre, bu kadınların bazıları yalnızca barındırılmakla kalmadı; aynı zamanda Epstein’ın kurduğu cinsel istismar ağı için başka kadınları bulmaya zorlandı. E-postalar, bu kadınların sık sık Paris’e götürüldüğünü ve Epstein ile temaslarının sürdüğünü gösteriyor.

 

Polis soruşturma açmadı

İddialara göre İngiliz polisi, 2015 yılında Virginia Giuffre tarafından yapılan ve “Londra’da insan kaçakçılığına maruz kaldım” dediği başvuruya rağmen resmi bir soruşturma başlatmadı.

Londra Metropolitan Polisi ise o dönemde “makul soruşturma adımlarının atıldığını” ve ABD’li yetkililerle iş birliği yapıldığını savundu. Ancak belgeler, bu süreçte Epstein’ın faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ediyor.

 

Prens Andrew iddiaları yeniden gündemde

Giuffre, 2021’de ABD’de açtığı davada Prince Andrew ile 2001 yılında Londra’da, henüz 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti. Prens Andrew bu suçlamaları reddetmişti.

Yeni belgeler, bu iddiaların ardından bile Epstein’ın Londra’daki faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor.

Dosyalar, Epstein’ın 2011 ile 2019 yılları arasında Fransa ile İngiltere arasında en az 53 tren bileti satın aldığını ortaya koyuyor. Bu seyahatlerin bir kısmında genç kadınların taşındığı belirtiliyor.

Özellikle 2015’teki şikâyetten sonra bu tür seyahatlerin devam etmesi dikkat çekiyor. Hatta Epstein’ın ölümünden kısa süre önce bile kadınların Londra’ya getirildiği tespit edildi.

 

Sert mesajlar

Belgelerde yer alan mesajlaşmalar, Epstein’in Londra’daki kadınlarla doğrudan iletişim halinde olduğunu da gösteriyor. Bazı yazışmalarda, kadınların yaşam koşullarından şikâyet ettiği ve Epstein’in buna sert tepki verdiği görülüyor.

Bir mesajda bir kadına “kaba”, “sorumsuz” ve “şımarık” ifadelerini kullandığı, başka bir durumda ise kira ödemesini “hediye” olarak sunarken karşılığında kendisi için çalışmasını istediği belirtiliyor.

 

İngiliz kurumları ne biliyordu?

Belgeler, İngiltere’deki bazı kurumların Epstein’in faaliyetlerinden haberdar olduğuna dair işaretler de içeriyor. Ulusal Suç Ajansı (NCA), 2020 yılında FBI ile finansal bilgiler paylaşırken, Epstein’in Londra’daki kira ödemelerine dair detayları da aktardı.

Aynı dönemde başka bir kadının da İngiltere’de istismar edildiğini bildirdiği, ancak bu şikâyetin nasıl değerlendirildiğinin net olmadığı belirtiliyor.

Eski kölelikle mücadele komiseri Kevin Hyland, polislerin bu dosyada önemli fırsatları kaçırdığını söyledi. BBC'ye konuşan Hyland, “Birisi çıkıp ‘Bu adam beni kaçırdı’ diyorsa ve hiçbir şey yapılmıyorsa, bu ciddi bir sorudur,” diyor.

İnsan hakları avukatı Tessa Gregory ise, bu tür iddialar karşısında devletin hızlı ve bağımsız bir soruşturma yürütme yükümlülüğü olduğunu vurguluyor.

Hamdi

Siyonist ağın uşakları amaç kirli tezgahlarla uluslararası şantaj itrailin en iyi yaptığı şey insan kaçırmak devlet görevlilerine kumpas kurmak haince öldürmak sahi abd de baskına uğrayan sözde sinegogun gizli bodrumundan çıkan kanlı yataklara ne oldu bebekleri kaçırıp orada şeytana kurban ayinleri yapılıyordu soruşturma açıldımı tabiki hayır gündem değiştirilerek örtbas edildi bu şeytan soyları böylede melun yaratıklardır
