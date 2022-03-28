Peditus şurup ne için kullanılır? Peditus öksürüğü keser mi?

Çocuklar için hekim tarafından reçete edilen şuruplardan biri de Peditus'dur... Peditus kullanmadan önce ise anne ve babalar bu ilacın ne için kullanılacağını, kaç öçek verilmesi gerektiğini araştırıyor.

Peditus şurup ne için kullanılır?

Peditus etken maddesi parasetamol olan bir şuruptur. Peditus; nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının yol açtığı ateş, öksürük, burun tıkanıklığı, baş ve eklem ağrıları sebebiyle kullanılıyor.

Peditus şurup kime ne kadar verilir?

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde:

Günde her 4 saatte bir, 2 ölçek (10 mL) olmak üzere günlük maksimum miktarı 4000 mg’dır.

Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda:

Günde her 4 saatte bir, 1 ölçek (5 mL)

Peditus şurup öksürüğü keser mi?

Peditus öksürük için de kullanılıyor. Düzenli kullanımında hastanın şikayetlerinde azalma gözleniyor.

Peditus nasıl nerede saklanır buzdolabına koyulur mu?

Şurubu kutusunun içerisinde 25°C altındaki oda sıcaklığında son kullanma tarihine kadar kullanabilirsiniz.