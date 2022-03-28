  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya Başbakanı'ndan tarihi geri adım! 'NATO’nun Rusya’da rejim değişikliği hedefi...'

BAE Türkiye ile atacağı ortak adımı dünyaya duyurdu

Almanya’da ‘tehdit’ algısı değişti! Füze saldırısına karşı bakın ne yapacaklar!

Yazıcıoğlu davasında adalete güvenim kalmadı

Dolar için yeni tahminini duyuran Necmettin Batırel altınla ilgili hayati uyarıyı yaptı: Altınlarınızı hemen oraya yatırın

İmamoğlu'nun yeni makam aracı! Tekneyle trafik sorununu çözdü!

CHP toplu taşımayla vatandaşı soyuyor!

Türkiye'deki görüşme öncesi Zelenskiy'den flaş hamle! Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık

Ömer Çelakıl hayatta mı? Gündemi altüst edecek açıklama geldi

Altını olanlar dikkat! Haluk Özdil bombayı patlattı: Gram altın o tarihte 1200 lira olacak
Sağlık Peditus şurup ne için kullanılır? Peditus öksürüğü keser mi?
Sağlık

Peditus şurup ne için kullanılır? Peditus öksürüğü keser mi?

Peditus kaç gün kaç ölçek verilir? Çocuklar için yazılan ilaçlar arasında yer alan Peditus'un ne için kullanıldığı, bu ilacın nasıl saklanacağı merak ediliyor. Peki, Peditus kaç gün kullanılır? Peditus ateşi düşürür mü?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:02:00 -
Peditus şurup ne için kullanılır? Peditus öksürüğü keser mi?

Çocuklar için hekim tarafından reçete edilen şuruplardan biri de Peditus'dur... Peditus kullanmadan önce ise anne ve babalar bu ilacın ne için kullanılacağını, kaç öçek verilmesi gerektiğini araştırıyor.

Peditus şurup ne için kullanılır?

Peditus etken maddesi parasetamol olan bir şuruptur. Peditus; nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının yol açtığı ateş, öksürük, burun tıkanıklığı, baş ve eklem ağrıları sebebiyle kullanılıyor.

Peditus şurup kime ne kadar verilir?

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde:

Günde her 4 saatte bir, 2 ölçek (10 mL) olmak üzere günlük maksimum miktarı 4000 mg’dır.

Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda:

Günde her 4 saatte bir, 1 ölçek (5 mL)

Peditus şurup öksürüğü keser mi?

 

Peditus öksürük için de kullanılıyor. Düzenli kullanımında hastanın şikayetlerinde azalma gözleniyor.

Peditus nasıl nerede saklanır buzdolabına koyulur mu?

Şurubu kutusunun içerisinde 25°C altındaki oda sıcaklığında son kullanma tarihine kadar kullanabilirsiniz.

Dolven şurup nedir niye kullanılır? Dolven kaç aylık bebeğe verilir?
Dolven şurup nedir niye kullanılır? Dolven kaç aylık bebeğe verilir?

Sağlık

Dolven şurup nedir niye kullanılır? Dolven kaç aylık bebeğe verilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay