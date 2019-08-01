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Pedasa kazıları 12. kez başladı

Leleg Uygarlığının 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Pedasa Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
Pedasa kazıları 12. kez başladı

Leleg Uygarlığının 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Pedasa Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin destekleriyle başlatılan kazı çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor.


Günümüze dek en iyi şekilde korunmuş Leleg şehri olan Konacık Mahallesi sınırları içerisindeki Pedasa Antik Kentinde tarihi yerleşim yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi destekleri ile başlatılan kazı çalışmalarında, tarihe ışık tutacak kalıntılar ortaya çıkarılmaya devam ediyor.


Athena Tapınağı başta olmak üzere, karakol binası, sur duvarlar, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu 3000 yıllık Pedasa Antik Kentinde bu yıl kazı çalışmaları 12 yıldır devam ediyor.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde, öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple başlatılan kazıların Eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


Kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Adnan Diler şunları söyledi: "Pedasa, diğer klasik kentler gibi değil, çok geniş bir teritoryumu var. Yaklaşık 5 kilometre, 4 kilometre gibi bütün tepelerin üzerinde değişik tiplerde mezarlar, çiftlik evleri ve meskenler var. Aynı şekilde buralarda da çok dağınık alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz."


Bodrum’daki tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirten Diler sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum Yarımadası, özellikle kültür turizminde çok önemli bir yerdir. Bu nedenle Pedasa ve yarımadadaki diğer Leleg yerleşimlerin kazı ile araştırılması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar hem bölgenin kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağlıyor hem de kültür turizminin 12 aya yayılmasında da çok etkili olduğunu düşünüyoruz."


Desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesine teşekkür eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, sponsor bulunması halinde Pedasa’daki kazıların 12 ay boyunca sürdürülebileceğini belirtti.


Pedasa’da arkeolojik kazının başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum Yarımadası’nın 5 bin yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Bodrum’un eşsiz kültürünü şekillendiren bu zenginliği gün yüzüne çıkararak turizmimize kazandırmak adına pek çok adım atacağız. Bunlardan ilki Prof. Dr. Diler öncülüğünde Pedasa’da başlatıldı. Bodrum bu tarihi zenginliğiyle on iki ay boyunca turizm yapabilecek kapasiteye sahip bir coğrafya. Bu konuda belediye olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz ve yarımadamızın diğer bölgelerinde saklı kalmış değerleri tek tek gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
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