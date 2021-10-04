Pedallar BoostCamp için çevriliyor

Türk Telekom, sporun ve sporcuların yanında yer almayı sürdürüyor. Geçen aylarda Marmaris ve Kapadokya’da Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı ile zenginleştirilen “fast track” konseptiyle Antalya’da gerçekleştiriliyor.



Yol bisikletçilerinin en önemli hazırlık kampı olarak bilinen BoostCamp, yine Türk Telekom Prime’ın desteğiyle 3 Ekim’e kadar sürecek.



Yarışlarda kıyasıya mücadele edecek sporcular, öğleden sonra ve akşamları kamp alanında düzenlenecek eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılacak. Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla heyecanlı ve birbirinden farklı aktiviteli bir kamp dönemi geçirecek katılımcılar, merak ettikleri konuları alanında uzman isimlere sorabilecek.