Pedagojik formasyon 2021'de kaldırılacak mı?

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bunu geçen sene duyurmuştuk. Hukuki süreçler yeni sona erdi. pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte de 2020'nin sonu gelecek yılı başında hayata geçmek üzere, şuanda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik. Böyle bir söz vermiştik çünkü.

YÖK bilgilendirildi

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirmişti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.