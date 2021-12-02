Peçeyi, Darth Vader’ın kaskına benzetti

Münübe Yılmaz

Müslüman hanımların peçesini Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin kötü karakteri Darth Vader’ın kaskına benzettiği için üyesi olduğu izci derneğinden ihraç edilen İngiliz bir Hristiyan, bu tutumundan dolayı iş yerinde dini ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etti. İngiltere'nin Bristol kentindeki Southmead Hastanesi'nde çalışan 66 yaşındaki Brian Walker, çalıştığı işyerinin Hristiyan inançları nedeniyle hakkında soruşturma başlattığını ve bu yüzden istifa etmek zorunda kaldığını ileri sürerek hastaneye dava açtı. Peçeyle ilgili sözlerinin medyada yer almasından sonra hastanedeki meslektaşlarının kendisini dışladığını savunan pişkin adam, hastanenin bağlı olduğu North Bristol NHS Trust'a karşı ayrımcılık, mağduriyet ve taciz iddialarıyla yasal işlem başlattı. Christian Legal Centre adlı Hristiyan hukuk merkezinin CEO'su Andrea Williams da North Bristol NHS Trust patronlarını Walker’a karşı "uğursuz bir kampanya" başlatmakla suçladı.

“O kadının dış görünüşü, çocukları ve hayvanları korkutmak için yeterli”

İslam düşmanı Walker, Müslüman bir kadının peçesini Star Wars’un kötü karakteri tarafından giyilen kaska benzettiği için 2018 yılında İngiltere'deki izciler hareketini temsil eden en büyük organizasyon olan İzci Derneği'nden kovulmuştu. Scout'un resmi dergisine yazdığı bir mektupta Walker, hareketin Hristiyan köklerinden "uzaklaştığından" ve peçe takan Müslüman izci liderlerinin "büyük olasılıkla Darth Vader kaskını giyerken boğulacaklarından" şikayet etmişti. Walker, söz konusu şikayet mektubunu, Scout'un resmi dergisi Müslüman bir izci lideriyle ilgili bir makale yayınladıktan sonra yazmıştı. The Bristol Post'un haberine göre Walker, “O kadının dış görünüşü, çocukları ve hayvanları korkutmak için yeterli" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.