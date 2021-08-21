Uzun yıllardır hastalıkların tespiti için kullanılan PCR testi, koronavirüs salgınıyla daha çok bilinmeye başladı. Hastalık belirtisi gösteren ya da temaslı olanların burun ya da ağızlarından sürüntü örneği alınıyor. Bu örnek üzerinde yapılan çalışmanın ardından sonuç açıklanıyor. Pek çok kişi PCR testi sonuçlarının ne zaman kaç gün sonra çıktığını araştırıyor.

PCR testi sonuçları ne zaman çıkar?

PCR testleri devlet, üniversite ve özel hastanelerde yapılıyor. PCR testlerinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde çıkıyor. İster devlette ister özelde test yaptırın sonuçlar e Nabız’a yansıyor. E Nabız uygulaması ya da web sitesine giriş yaptığınızda menüden ‘tahlillerim’ bölümünü seçerek sonucunuza ulaşabilirsiniz. Hasta olan ve sisteme pozitif olan işlenenlere ayrı SMS ile bilgilendirme mesajı da iletiliyor.

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