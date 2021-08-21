6 Eylül’den itibaren öğretmenlerin ve okul çalışanlarının haftada iki kez PCR testi vermeleri zorunlu hale geldi. Ayrıca konser, tiyatro, sinemaya gidecek olanlar ile şehirlerarası toplu taşıma kullananlardan da zorunlu PCR istenecek. Aşı olmamış ve PCR testi olmayanlar bu alanlara giremeyecek. Peki, PCR testi nasıl yapılıyor?

PCR testi nedir?

PCR; moleküler bir tanı tekniğinin adıdır. PCR tekniği, şu anda tanı alanındaki en ileri teknik durumundadır. PCR tekniğinin üstünlüğü, çok az sayıdaki bir mikrobu da tespit edebilmesidir. Çünkü PCR tekniğinin esası, az sayıdaki etkenleri de çoğaltarak ölçülebilir hale getirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle, hastalık etkenleri çok az sayıda olsalar bile, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedirler.

PCR testi nasıl yapılıyor?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ‘PCR’ ifadesini daha sık duymaya başladık. Koronavirüsü tespit edebilmek için kan tahlili değil sürüntü örneği alınıyor. Hastanın burnundan ya da ağzından bir çubuk yardımıyla örnek alınıyor. Bu örnek laboratuvarlarda değerlendirildikten sonra kişinin pozitif ya da negatif olduğu açıklanıyor.