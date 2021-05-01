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Gündem PCR testi istenmeyecek 15 ülke açıklandı!
Gündem

PCR testi istenmeyecek 15 ülke açıklandı!

15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye’ye girişlerde PCR Testi istenmeyecek ülkelerin listesi açıklandı. Açıklamanın arından 15 Mayıs'tan sonra 'normale mi dönülecek?' soruları sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:44:00 - 2021-05-01 23:48:48
PCR testi istenmeyecek 15 ülke açıklandı!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 149 sayılı ve Türkiye’ye Girişte PCR Testi İstenmeyecek Ülkeler konulu yazısı ile, 15 Mayıs itibariyle “Türkiye’ye girişlerde PCR Testi İstenmeyecek Ülkeler Listesi” Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bildirildi.

Buna göre 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmeyeceği bildirildi.

 

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