Pazartesi okullar açılır mı? 15 tatili uzadı mı?

Türkiye en kurak kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Ocak ayının son haftasına kadar pek çok ilde kar yağışı görülmedi. Son günlerde ise pek çok ilde ani soğuklar ve kar yağışları başladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağar?

Yaptığı tahminlerle dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da şiddetli bir yağışının yaklaştığını ve öğrenciler için tatilinin uzama ihtimali olduğunu belirtti.

Ökten sosyal medya hesaplarından, "Çok önemli bir husus. İstanbul'a geçen sene 24 Ocak'taki gibi bir kar fırtınası gelebilir. Yine bir vortex kar yağışı. Saatler içerisinde yüksek bir kar birikimi olabilir ve rüzgar hızı bu sefer 100 km'ye kadar çıkabilir. Okul tatili uzayacak gibi görünüyor" dedi.

Ökten bir diğer paylaşımında ise “İstanbul'da beklenen kar fırtınasının gücü 105 km hıza çıktı. Değişim olmazsa İstanbullular Pazar akşamı ve Pazartesi öğlen arası eşsiz bir doğa olayı yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.

İstanbul