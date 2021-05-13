Pazartesi günü okullar açılıyor mu? 17 Mayıs'ta dersler başlıyor mu?

MEB sınav takvimi gündemde yer alıyor. Öte yandan tam kapanma süreciyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim askıya alınmıştı. MEB'in yaptığı son açıklama ile beraber okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? sorusu da cevap bulmuş buldu.

Pazartesi günü okullar açılıyor mu?

Tam kapanma kararı sonrası kademeli yüz yüze eğitim de durdurulmuştu. Öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime dair açıklamada bulundu, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.