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Aktüel

Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin çevre ilçelerinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Pazarlar İlçesinde Perşembe günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:13:08 -
Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin çevre ilçelerinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Pazarlar İlçesinde Perşembe günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarının 4 Haziran 2020 tarihinde de kurulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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