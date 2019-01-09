Pazarın zam şampiyonu belli oldu!

Marmara'nın tarım ambarı İznik ilçesinde Çarşamba günleri kurulan halk pazarının zam şampiyonu yine soğan oldu. Pazar tezgahlarında soğanın kilo fiyatı 7 ile 10 TL arasında.

Yağmur soğanı çürüttü

Tarlada daha yeşilken yaz ortasında yağan yağmur soğanın kış ömrünü kısalttı. Soğan çürüdü. Çürüyünce de piyasada kışa dayanıklı soğan bulmak güçleşti.

"Soğan az. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor"

Soğan fiyatının yüksek oluşunun bu kez stok değil yağmur olduğunu ifade eden pazarcı esnafı, "Soğan yok. Yazın ortasında yağan yağmur tarlada daha yeşilken soğanı çürüttü. Soğan daha yeşilken içine su alırsa çürür. Bu da soğanın kış ömrünü azaltıyor. Sağlıklı mahsul yok. Soğan az. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor" dedi.