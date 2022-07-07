Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1’i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Olay, Yarbay Şemsettin Pazar Yeri’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pazarcı esnafı F.A. (40) ve M.Ç. (42) araç parkı konusunda salı günü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgayı önledi. Bugün akşamüzeri yine tartışan F.A. ve M.Ç. kavga etmeye başladı. Sopa ve bıçaklı kavgada iddiaya göre M.Ç.’nin kardeşi K.Ç. araçtan av tüfeğini getirerek rastgele ateş etti.

Gözaltına alındılar

Olayda pazarcı 3 kişi ve 1 çocuk ile müşteri olan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgaya müdahale edip, tarafları gözaltına aldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.