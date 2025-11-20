Pazarcılardan 140 milyona alıp 1 milyara pazarcılara geri satacaklardı! İBB’deki çete düzeninin kopyasını İzmir’de gördük

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Pazarı'nın özel bir şirkete devredilmesi ve haftada iki güne çıkarılması planı üzerine başlayan krize yönelik, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, sürecin arka planına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi'nin "Tekstil Pazarı" projesi nedeniyle düzenlenen olağanüstü meclis toplantısında işletme devrine ilişkin önerge geri çekilmiş, Başkan Yıldız İşçimenler Ünsal bu kararı gözyaşları içinde duyurmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'ın kendisini aradığını belirterek, CHP'li bazı isimlerin karıştığı büyük bir vurgun iddiasını ortaya attı. Yarkadaş, söz konusu pazaryerinin CHP'li birkaç milletvekili ve bir genel başkan yardımcısı tarafından bir şirket aracılığıyla belediyeden alınmak istendiğini belirtti. Rakamları canlı yayında açıklayan Yarkadaş, "Burayı 140 milyon TL'ye almak istiyorlar, pazarcılara ise 1 milyar TL'ye satmayı planlıyorlar. Arada 700-800 milyon liralık bir kazanç hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Esnafın halihazırda işgaliye, rüsum ve vergilerini ödediğini hatırlatan Yarkadaş, yapılmak istenen işleme sert tepki gösterdi. CHP'li vekillere seslenen Yarkadaş, "Tüccar mısınız, siyasetçi misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi sizin şirketiniz oldu da bizim mi haberimiz yok? Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İSTANBUL’DAKİ ÇETE DÜZENİNİN AYNISI

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da Yarkadaş'ın sözlerine yönelik, pazar yerinin birden fazla özel şirkete zincirleme şekilde devredildiğini belirtti ve bu düzenin İstanbul'da geçmişte gündem olan büyük yolsuzluk dosyalarına benzerlik taşıdığını söyledi. Acar, "Burada kurulmak istenen düzen, İstanbul'daki yolsuzluk mekanizmalarının küçük bir kopyasıydı. Aynı yöntemler, aynı şirket yapılanmaları, aynı baskı düzeni. Biz bunun İzmir'e taşındığını gördük" dedi. Acar, pazarların kamusal alan olduğunu hatırlatarak İzmir'de ilçe belediyelerinde benzer girişimlerin çoğalmaya başladığını, bunun "organize bir model" izlenimi verdiğini dile getirdi.

BU DÜZENİ İZMİR’DE KURDURTMAYACAĞIZ

Acar, bir ay önce yayımlanan ilanla sürecin başlatıldığını belirterek, "Kent AŞ alanı bir özel şirkete, o şirket başka bir şirkete, o da üçüncü şirkete devretti. Tam bir zincirleme operasyon. Pazar alanı 180 milyon TL + KDV bedelle devredildi. Ancak bu devrin ardından üç farklı şirket toplam 1 milyar 50 milyon TL talep etti. Hiçbir hizmet yok, sıfır yatırım var ama esnafa 1 milyar TL'yi aşan bir maliyet çıkarılıyor. ‘Ödemezseniz yerlerinizi başkasına veririz' denilerek açıkça baskı yapıldı. Bazı kişilerin siyasi isimleri referans göstererek esnafa baskı uygulandı. İstanbul'daki düzene çok benziyor. ‘Arkamızda şu genel başkan yardımcısı var, şu isim var' gibi ifadelerle esnaf tehdit edildi. Bu tamamen organize bir yapı" açıklamasında bulundu. Acar, bu yapının kendilerine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın adlarını verdiğini ve kendilerini yakından tandıklarını söylediklerini aktardı.

Acar, mücadeleleri sonucunda büyük bir kamu zararının önüne geçildiğini belirtti ve şu sözlere yer verdi: "Belediyenin kasasına girmesi gereken milyonlar, birkaç özel şirket arasında dolaşıyordu. Esnafın cebinden çıkacak 1 milyar 50 milyon TL'yi engelledik. Devletin, kamunun ve esnafın hakkını koruduk. Bu düzen İzmir'de kurulamayacak."