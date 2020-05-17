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Pazar yerinde bir kadının çantasını çalmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:00:39 -
Pazar yerinde bir kadının çantasını çalmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kurulan pazar yerinde Suriye uyruklu bir kadının çantasını çalma teşebbüsünde bulunan Cezayir uyruklu 2 kişi yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs 17.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde alışveriş yapmamasına rağmen tezgahlar arasında dolaşarak vatandaşları gözlemlediği belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini farkedince kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Cezayir uyruklu Youcef B. (27) ve Dawoud B'nin (30) aynı gün pazar yerinde Suriye uyruklu Betül H'nin kol çantasından cep telefonunu çalma girişiminde bulundukları ve fark edilmeleri üzerine çıkan kargaşada kadını ve eşi Bassam H'yi darbederek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Gözaltına alınan Youcef B'nin tutuklu ve hükümlünün kaçması ve hırsızlık suçundan hakkında aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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