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Aktüel Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
Aktüel

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazandığını, pazar tezgahında çalışırken öğrendi - Melih Buğra Ertek : - "Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkarıyorum hem de abime yardımcı oluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:23:19 -
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.

Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.

Ertek, AA muhabirine, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, "ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum." dedi.

Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi." ifadesini kullandı.

Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, "Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

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