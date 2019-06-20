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Pazar günü Sisi mi Yıldırım mı diyeceğiz

İstanbul seçimlerine 3 gün kala safları sıklaştıran Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de CHP’nin kirli çamaşırlarını dökerek, “Erdoğan’ın akıbetini, Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Biz bunlardan korkmuyoruz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” diye konuştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:27

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır” uyarısında bulundu. Sancaktepe Belediye Binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, pazar günü yenilenecek İstanbul seçimlerine ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. CHP adayının bol keseden atmasına değinen Erdoğan şunları dile getirdi: “Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya karnı toktur.

“Erdoğan da Mursi gibi olacak” diyen zihniyete oy verme!

Muhammed Mursi’nin vefatına da değinen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Mursi içeri atıldığı zaman ‘Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak’ diyorlardı. Erdoğan’ın akıbetini, Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. İşte ben de diyorum ki Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için gereken ne varsa bunları yapacağız. Bunun yanında aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatını göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatının da gerekeni yapması şarttır.

FETÖ ve Kandil’den destek

CHP’nin kirli ittifakına eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu: “CHP adayına destek ya Kandil’den geliyor ya Kandil’in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanından Selo’dan ya da yurt dışından geliyor. Terör örgütüyle beraber hareket edenlere CHP’ye oy veren kardeşlerim oylarını verecek mi? İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim bu terör örgütünün desteklediği partiye, adaya oylarını verecek mi? Saadet Partisi’ni destekleyen kardeşlerin gidip de oylarını bu terör örgütüyle el ele olanlara verecek mi? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz, sokulmamalıdır. Bu zat koltuğa geçtiği 18 günde başkan vekillerinin ofislerinin, odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Bu FETÖ sanatıdır.

‘Zulüm 1453’ diyene Osmanlı tokadı

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı: “Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu kişide sözünü ettiğim vasıfların hiçbiri yoktur. Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul’u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Duvarlara ne yazdılar? ‘Zulüm 1453’te başladı’ dediler. Bunu yazanlar CHP zihniyeti. Allah, İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum. Bu yalancılara, dolancılara İstanbul’u teslim edemeyiz. Ey İstanbul, bu şehrin belediye başkanlığı seçimini, 1453’ün rövanşı haline getirmek için yanıp, tutuşanlara, sandıktan şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısın?

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:27
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sancaktepe Belediye Binası
  4. Başkan Erdoğan
  5. CHP
  6. Muhammed Mursi
  7. Binali Yıldırım
  8. İslam İşbirliği Teşkilatı
  9. CHP’nin kirli ittifakı
  10. İYİ Parti
  11. FETÖ
  12. Saadet Partisi
  13. Osmanlı tokadı
  14. Zulüm 1453’te başladı

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