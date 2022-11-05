Pazar günü için plan yapacak olanlar 'Hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 6 Kasım hava nasıl olacak?

Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Kasım Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz" dedi.

Çelik, "Yarın sabah Muğla çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yine yarın öğle saatlerinden itibaren de Antalya'nın özellikle doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışlar göreceğiz, daha sonra da Doğu Akdeniz'de. Pazartesi günü Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde aralıklarla kuvvetli yağışlar görebiliriz.

Önümüzdeki hafta boyunca güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yağışlar göreceğiz. Ancak kuzeyde de özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı kesiminde de hafif olmak üzere aralıklarla yağışlar olacak. 'Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz üzerinden gelen bulutlarla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de de yine aralıklarla yağışlar görülecek.' diyebiliriz, önümüzdeki hafta boyunca.

Yurt genelindeki yağışların hemen hemen tamamı yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinin yüksek yerlerindeki yağışların karla karışık yağış ya da kar şeklinde olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ 0°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 15°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık