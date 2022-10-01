Pazar günü hava nasıl olacak? 2 Ekim Pazar hava durumu
Başta İstanbul olmak üzere pet çok şehirde son günlerde yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Vatnadaşlar ise sıcaklıkların kaç gün süreceğini, 2 Ekim Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış var mı?
Pazar günü için plan yapanlar bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da yarın yağış var mı?
Pazar günü hava nasıl olacak? 2 Ekim Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın. Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ARTVİN 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu
KARS 4°C, 23°C
Az bulutlu
MALATYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN 6°C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık