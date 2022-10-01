Pazar günü için plan yapanlar bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da yarın yağış var mı?

Pazar günü hava nasıl olacak? 2 Ekim Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın. Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu

KARS 4°C, 23°C

Az bulutlu

MALATYA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN 6°C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık