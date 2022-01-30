Pazar çeşitliliğine önem veriyoruz

Buğra Kardan

D’S Damat ve Damat Tween markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding, yatırımlarına yenilerini eklemeyi planlıyor. Holding, yurtiçinde ve yurtdışında mağazalaşmaya devam etmeyi planlıyor.

Önemli adımlar atılacak

Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2022’de önemli adımlar atacaklarını anlattı. Geçen yıl İspanya, Polonya, Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak’ta toplam 26 yeni mağaza açtıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, “Pazar çeşitliliğine büyük önem veriyoruz. Her yıl olduğu gibi 2022 ve sonrasında yurtiçinde ve yurtdışında gerek mağaza gerek ihracat bazında büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

İstihdam 3 bine çıkacak

2022 sonunda 25 yeni mağazayla global yolculuklarına devam edeceklerini aktaran Orakçıoğlu, şöyle konuştu: “Kuzey Avrupa ve İngiltere gibi yeni pazarlara gireceğiz. Yine bu yıl Giresun’da 30 milyon lira yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesi ikiye katlanacak ve 300 kişiye iş kapısı açılacak. Ciro hedefimiz, 1 milyar 250 milyon liraya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Gayemiz istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak olacak. Ayrıca Damat Tween markamızla ilke imza atacağız. Modada Türkiye’nin ilk metaverse (sanal evren) mağazasını mart ayında açmaya hazırlanıyoruz. Böylece sanal evrende de öncü olacağız.” Ar-Ge’den pazarlamaya tüm stratejilerinde artık metaverse’ün yer aldığına dikkat çeken Orakçıoğlu, “Avatarlarla olan etkileşimin Damat Tween’in metaverse dünyasında da marka bilinirliğini artıracağı kanısındayız” ifadesini kullandı.

Kargo şirketi kurdu

Salgın sürecinde online satışlarının hızla arttığını anımsatan Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de tüm satışlar içinde online oranı yüzde 25 ila 30 idi. Şu anda bu oran yüzde 15 seviyesinde. Çünkü müşterilerimiz halen görerek ya da deneyimleyerek ürün satın almayı tercih ediyor. Dijital ortamdan ürün alacak müşterilerimize beden ayarlamalarını yapay zekâdan faydalanarak yapma imkânı sunuyoruz. Bu şekilde beden bazlı iade oranlarını online satışta yüzde 30 aşağı çekmeyi başardık. Diğer yandan ölçü tabloları, kalıplar, beden algoritmaları kullanarak müşteriye online tarafta da mağaza alışverişi deneyimi yaşatıyoruz. Kargo ve teslimat alanında da gelişmelere imza attık. Damat Express Kargosu’nu kurduk. Aynı gün teslimat yapabiliyoruz. Müşteriler, hem teslimat saatini ve tarihini değiştirip kargoya haber verebiliyor.”

Çıta yükseltildi

Orakçıoğlu, sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri çalışmalara da değindi. Orakçıoğlu, “Gelinen aşamada koleksiyonlarımızın yüzde 30’u geri dönüşümden oluşuyor. Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere kurduğumuz Sürdürülebilirlik Departmanı’yla ön plandayız. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi amaçlıyoruz” açıklamalarında bulundu.