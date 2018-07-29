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Pazar büyüklüğü 900 milyon TL

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye’de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğünün 850-900 milyon lira olduğunu belirterek, “Ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı” dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:59
Pazar büyüklüğü 900 milyon TL

Takviye ürünlerinin ihracatının arttığına dikkat çeken Aksu, “Örneğin biz şirket olarak ürettiğimiz ürünleri 90-95’e yakın ülkeye satıyoruz. Bunların yüzde 99’u doğal ürünler ve katma değeri yüksek ürünler. Cari açığa olumlu katkıda bulunuyoruz. Türkiye’de ihracat kilogram dolar değerleri 1,4 dolar civarında. Biz ise bu rakamı 5-6 dolara çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:59
  1. Aksu Vital
  2. gıda takviyesi

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