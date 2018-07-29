Pazar büyüklüğü 900 milyon TL

Takviye ürünlerinin ihracatının arttığına dikkat çeken Aksu, “Örneğin biz şirket olarak ürettiğimiz ürünleri 90-95’e yakın ülkeye satıyoruz. Bunların yüzde 99’u doğal ürünler ve katma değeri yüksek ürünler. Cari açığa olumlu katkıda bulunuyoruz. Türkiye’de ihracat kilogram dolar değerleri 1,4 dolar civarında. Biz ise bu rakamı 5-6 dolara çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.