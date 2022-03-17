Payzın 'Zillet İttifakı' için kendini parçaladı! Asıl hedeflerinin ne olduğunu itiraf etti

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de sunucu Şirin Payzın'ın tepkisiyle karşılaştı. Payzın, Yeneroğlu konuşurken araya girerek "müsade edin de araya girip soru soralım" diyerek tepki gösterdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için açıklamada bulunan Yeneroğlu, yeni seçim sistemi hakkında yaptığı açıklamada şimdiden bir ortak liste çıkması ve bir adayın belirlenmesinin mümkün olmadığını ve bunun bir karşılığı olmadığını söyledi. Bunun üzerine araya giren Payzın, "Ama Mustafa bey seçmen size ilerde şöyle söyleyebilir, bu Türkiye'nin kader seçimi yani siz bunu şimdi ciddiye almayıp bizim oylarımız öyle değil ki diyerek ya bu seçim kaybedilirse bu riski alıyor musunuz, bunu ciddiye alıyor musunuz?" diyerek araya girdi.

Ortalığı yatıştırmak için araya Emin Çapa girdi. Çapa, Cumhurbaşkanı yetkilerinin çok geniş olduğunu seçim sonrası bunu engelleyip engelleyemeyeceklerini sordu.

Amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek

Yine araya giren Payzın, "Seçimden sonra durup durmamaları bizi ne ilgilendirir. Önce seçimi kazansınlar da ne yaparlarsa yapsınlar." diyerek asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı devirmek olduğunu, helalleşme edebiyatının ise koca bir yalan olduğunu ortaya koydu.