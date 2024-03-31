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Siyaset Paylaştıkları sonuçları geri çektiler! ANKA’dan yine algı operasyonu
Siyaset

Paylaştıkları sonuçları geri çektiler! ANKA’dan yine algı operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-03-31 19:23:00 -
Paylaştıkları sonuçları geri çektiler! ANKA’dan yine algı operasyonu

Her seçimde aynı haltı yiyen CHP’li ANKA Haber Ajansı, sandıklar kapanır kapanmaz CHP’li adayları önde gösterdi, ardından utanmadan verileri geri çekti.

 yeniakit.com.tr 

CHP’nin gayri resmi haber ajansı ANKA, her seçimde giriştiği algı operasyonuna 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de devam etti.

Saat 17:00 itibariyle Türkiye genelinde seçim sandıkları kapandıktan kısa süre sonra, YSK tarafından yasak kaldırılmadığı halde veri paylaşımına başlayan ANKA, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ı açık ara farkla önde gösterdi.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada hızla yayılan manipülatif veriler kısa sürede gündeme otururken, ANKA yaptığı geri vitesle büyük tepkiye neden oldu.

ANKA, yayınladığı verileri geri çekti.

Sözcü TV’de de gündem olan olayda Uğur Dündar, “Anadolu Ajansı verileri geri çekmiş” diyerek hedef şaşırtmaya kalktı. Fatih Portakal ise, “Verileri ANKA geri çekmiş” sözleriyle Uğur Dündar’ın yalanını düzeltti.

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