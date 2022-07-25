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Yerel Paylaşımdan 2 dakika sonra kazada öldüler
Yerel

Paylaşımdan 2 dakika sonra kazada öldüler

Bolu'da TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Semih Sert (28) ile eşi Sümeyra Sert'in (26) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 09:19:00 -
Paylaşımdan 2 dakika sonra kazada öldüler

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Küçük Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Bu arada Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

Öte yandan çiftin cenazeleri, dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. DHA .

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