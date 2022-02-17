Payitaht Abdülhamid'den büyük yankı uyandıracak transfer! Gözler o isme çevrildi

24 Şubat 2017 tarihinde ekranlara merhaba diyen ve 4 Haziran 2021'e gelindiğinde ise macerasının sonuna gelen Payitaht Abdülhamid'in olmazsa olmaz ismi Bülent İnal'dan hayranlarının yüzünü güldürecek bir haber geldi.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde de büyük ilgi gören ve heyecanın bitip tükenmediği sahneleriyle izleyenlerde hayranlık uyandıran Payitaht Abdülhamid'in efsanesi Bülent İnal, yepyeni bir dönem dizisiyle ekrana dönüyor.

Tarihte hafızalara kazınan isimlerin hayat hikayelerini ekrana getiren TRT, bu sefer de Mevlana Celaleddin Rumi karakterinin yaşantısını gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Konya ilinde hazırlanan özel bir platoda çekimleri uzun bir süredir devam eden, görkemli bir prodüksiyonla ekran başındakilere görsel bir şölen sunacak olan Mevlana dizisine Payitaht Abdülhamid'in efsanesi getirildi.

Kerim Ayyıldız ve Ahmet Okur'un yapımcılığında yer aldığı, Can Ulkay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaristliğini ise Ali Aydın'ın üstlendiği Hz. Mevlana dizisine transfer edilen Bülent İnal, burada Mevlana Celaleddin Rumi'yi oynayacak.