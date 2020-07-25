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Payitaht Abdülhamid’de kılıçla hutbe

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından kılınan ilk Cuma namazında, hutbeyi elinde kılıçla okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tüm dünyaya ‘kılıç hakkı’ mesajı verdi. Erbaş’ın hutbeyi kılıçla okumasının ardından Payitaht dizisinde Abdülhamid Han’ın elinde kılıçla okuduğu hutbe gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 09:49:00 - 2020-07-25 10:01:05

 yeniakit.com.tr  Tüm dünyanın gözü, 86 yıl sonra aslına rücu eden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan Cuma namazındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve devlet erkanından çok sayıda ismin yanı sıra, 350 bin vatandaşın kıldığı Cuma namazıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, zincirlerini kırdı.

Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeyi de okudu. Erbaş, hutbeye elinde kılıçla çıktı. Osmanlı geleneğini devam ettirerek tüm dünyaya mesaj veren Ali Erbaş, büyük takdir toplayan bu davranışıyla, “Kılıç hakkı” mesajı verdi. Aynı zamanda Ali Erbaş’ın irad ettiği müthiş hutbe de, sadece Ayasofya’nın değil, Türkiye’nin zincirlerini kırdığının bir kanıtı olarak tarihe geçti.

Ali Erbaş’ın kılıçla hutbe okumasının ardından, TRT’nin önde gelen yapımlarından Payitaht Abdülhamid dizisindeki bir detay tekrar gündeme geldi.

Dizinin bir bölümünde Abdülhamid Han, camide hutbe okurken elinde kılıç tutarak önemli mesajlar veriyordu.

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