Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı 'Siyonizm' sahnesi! İşte Türkiye üzerine oynanan oyunlar

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 59. bölümünde Türkiye üzerine oynanan oyunları gözler önüne seren bir sahne yer aldı.

Siyonizmin hedeflerinin yer aldığı sahnede Müslüman olan halkı zehirli sarmaşık gibi saracağı belirtildi. Çarpıcı gerçeklerin vurgulandığı sahnede, Siyonistlerin "Aile hayatlarını yıkacağız. Gençleri ahlak yolundan saptıracağız. Edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokacağız. Hürmetle anılan bazı kişiler hakkında rezilane vakalar uyduracağız. Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat edip halkı çılgınca sarfiyata teşvik edeceğiz. Mal sahipleri ile işçilerin arasını bozacağız. Grevler, sabotajlar tertip edeceğiz. Hayat pahalılığını körükleyeceğiz. Payitaht'ı elem, ızdırap ve yoksulluğa boğacağız." ifadelerinin ardından yemin ettikleri görülüyor.