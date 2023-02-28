Payitaht Abdülhamid oyuncusu o taraftarlara isyan etti! Böyle patladı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda 'Hükümet istifa' sloganları atılması tepki çekerken, Payitaht Abdülhamid dizisinin başarılı oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu da tribünlerde siyasi slogan atılmasına isyan etti. Türkoğlu, "Gladyatörlerin birbirlerini öldürmelerini ve kan görmek için gidilen arenaların yerini, modern zamanlarda stadyumlar aldı. 2000'lerde yapılan araştırma araba yarışı tutkunlarının oraya daha ziyade yarış izlemeye değil 'kaza görmek' için gittiklerini ortaya koymuştu" dedi.



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