Paycell bayram harçlığı geleneğini dijitale taşıyor

Bayram denince akla gelen harçlık geleneği bu bayram Paycell’in uzaktan harçlık isteme/gönderme özelliği ile devam edecek. Temassız ve kolay para transferini mümkün kılan bu teknolojiyi sunan Paycell sayesinde hem harçlık göndermek isteyen büyükler hem de harçlık toplamak isteyen küçükler sevinecek.

Paycell, bayramı evlerinde geçirecek kullanıcılar için tamamen temassız ve dijital bir harçlık isteme/gönderme teknolojisi sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; Paycell’in ‘Harçlık İste/Harçlık Gönder’ özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalardan, sadece rehbere kayıtlı cep numaralarını kullanarak, kolayca bayram harçlığı istemek mümkün hale geliyor. Bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya ise Paycell, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek.

Uygulamada bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan ‘Harçlık İste’ özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli olacak. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişinin uygulamada yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletiliyor. Harçlık istenen kişi Paycell uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek ‘Para Gönder’ adımından tek tıkla yine cep numarasını kullanarak gönderim yapabiliyor.

Kullanıcılar Paycell sayesinde bayram harçlığı geleneğini sürdürecek

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcıların yeni nesil ödeme platformu Paycell’e gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Uygulamamızla hayatın içinde ihtiyaç duyulan alanlarda yenilikçi teknolojilerle yer almaya çalışıyoruz. Bu amaçla da bu bayram ülkemizin bayram harçlığı gönderme ve toplama geleneğini sürdürebilmesi için hem büyüklerimizin hem küçüklerimizin yanında olacağız. Sunduğumuz çözümlerden biri olan ‘Harçlık İste’ sayesinde kullanıcılarımız tanıdıklarından, mesaj atar gibi kolay bir yöntemle harçlık isteyebilecek. Paycell olarak yakın gelecekte kullanıcılarımızın temassız ve güvenli deneyimlerini daha da zenginleştirecek özellikler sunmaya devam edeceğiz." dedi.