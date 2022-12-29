Pavlova tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Pavlova nedir, hikayesi ne, nerenin tatlısı? Pavlova nasıl bir tatlıdır? Püf noktaları

Pavlova tatlısı hangi dans türünden etkilenerek ortaya çıkmış bir tatlı tarifidir.

Pavlova, Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık tatlı merengin ortasına krema dolduruluyor, üzerine ise ekşi meyveler yerleştiriliyor.Araştırmalara göre, Pavlova tatlısı 1926 yılında dünya turnesine çıkan kuğu edalı balerin Anna Pavlova'yı andırıyor.

Pavlova Nasıl bir tatlıdır?

Pavlova, Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık tatlı merengin ortasına krema dolduruluyor, üzerine ise ekşi meyveler yerleştiriliyor.Araştırmalara göre, Pavlova tatlısı 1926 yılında dünya turnesine çıkan kuğu edalı balerin Anna Pavlova'yı andırıyor.

PAVLOVA İÇİN MALZEMELER

3 yumurtanın beyazı

1 tutam tuz

150 gram pudra şekeri - 1,5 su bardağı

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Kreması için;

500 gram mascarpone peyniri

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

Orman meyveleri

Nane yaprakları

Bitter çikolata

PAVLOVA NASIL YAPILIR?

Pavlova harcı için;

Stand mikserinizi tezgaha alın ve içerisine yumurta beyazlarını kırın.

Mikserinizi orta – yüksek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin.

Yumurtalar karışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.

Her şey karışırken içerisine sirkeyi ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Yumurtalı harcınız kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir.

Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten parmağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek sabitleyin.

Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde merenginizi kağıdın üzerine pay edin.

Merenglerin ortalarını bir kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız merengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin.

Ardından 100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için;

Bir karıştırma kabında mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için;

Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyırarak rende haline getirin.

Hazırladığınız merengleri servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerlerine hazırladığınız kremadan yayın.

Ardından meyveler, nane yaprakları ve rendelenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.

Pavlova Püf NOKTALARI

Pavlova

Yumurtalarınızı mutlaka ama mutlaka 24 saat önce buzdolabından çıkarın.

Toz şeker iri taneli ise bir robottan geçirip inceltin çünkü benmaride çırpmıyorsanız eritmesi çok zor.

Yumurta aklarını mutlaka kar gibi oluncaya kadar çırpın.

Tarife uyun. Esmer şeker ile denemeyin.

Sizlere Türk yemeklerinden bonus tarif veriyoruz...

Kaşarlı tepsi kebabı davet sofralarında, ramazan ayında sıklıkla yapılır. Sevilen bir lezzet olan kaşarlı tepsi kebabını yapması da oldukça basit... Ancak malzemelerin, oldukça ince doğranması gerekiyor. İşte kaşarlı tepsi kebabı malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER

1 kilogram yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Arasına koymak için;

300 gram kaşar peyniri

Dışına sos için;

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerine koymak için;

4 adet domates

3 adet sivri biber

TARİF

Soğan, sarımsak, kırmızı biber ve maydanozu bıçakla ince ince doğrayın.

Kıydığınız sebzeleri, kıymanın içine alın ve baharatlarla karıştırın.

Tepsinin dibine yağlı kağıt serin. Kıyma arcının yarısından azını kağıda yayıp, tepsiden çıkarın. Ardından üzerine koymak için onu kenara alın.

Aynı tepsinin tabanına 1 tatlı kaşığı biber salçası sürün ve kalan kıymayı kenarları yükselecek şekilde tabana yayın.

İçine, kaşar peynirini kenarlarda bir parmak boşluk bırakacak şekilde yayın.

Yağlı kağıda yayıp, kenara aldığınız kıymayı da üzerine çevirip yerleştirin.

Köşeleri iyice hava almayacak şekilde, hafif su yardımı ile kapatın.

1 tatlı kaşığı salça, yarım çay bardağı su ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp, salçalı bir sos hazırlayın ve sosu üzerine gezdirin

Domates ve biberleri kalın bir şekilde dilimleyerek, kebabın üzerine yerleştirin.

200 derecelik fırında, 30-40 dakika kadar pişirip, soğumadan sıcak sıcak dilimleyerek servis edin.