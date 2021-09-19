Paulinho'nun sözleşmesi feshedildi
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli Cidde, Brezilyalı yıldız Paulinho'nun sözleşmesini feshetti.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli, Temmuz ayından sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız Paulinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Bu sezonki performansı
Bu sezon 4 maçta sahaya çıkan ve 2 gol atan Paulinho'nun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyordu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Al-Ahli'den senelik 4,5 milyon Euro kazanıyordu.
Paulinho'nun bir sonraki durağı neresi olacak? İşte 30 Eylül'e kadar transfer sezonu devam eden ülkeler:
Tahiti: 30 Eylül
Katar: 30 Eylül
Mauritius: 30 Eylül
Cezayir: 30 Eylül
Filistin: 29 Eylül
Arjantin: 26 Eylül
Turks ve Caicos Adaları: 25 Eylül
Burkino Faso: 25 Eylül
Guatemala: 24 Eylül
Meksika: 22 Eylül
Moritanya: 22 Eylül