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Spor Paulinho'nun sözleşmesi feshedildi
Spor

Paulinho'nun sözleşmesi feshedildi

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli Cidde, Brezilyalı yıldız Paulinho'nun sözleşmesini feshetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 02:11:00 -
Paulinho'nun sözleşmesi feshedildi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli, Temmuz ayından sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız Paulinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon 4 maçta sahaya çıkan ve 2 gol atan Paulinho'nun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyordu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Al-Ahli'den senelik 4,5 milyon Euro kazanıyordu.

Paulinho'nun bir sonraki durağı neresi olacak? İşte 30 Eylül'e kadar transfer sezonu devam eden ülkeler:

Tahiti: 30 Eylül
Katar: 30 Eylül
Mauritius: 30 Eylül
Cezayir: 30 Eylül
Filistin: 29 Eylül
Arjantin: 26 Eylül
Turks ve Caicos Adaları: 25 Eylül
Burkino Faso: 25 Eylül
Guatemala: 24 Eylül
Meksika: 22 Eylül
Moritanya: 22 Eylül

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