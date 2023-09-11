Paul Pogba'ya doping şoku!
20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçının ardından Paul Pogba'ya uygulanan doping testi pozitif sonuç verdi. Bu karşılaşmada Fransız yıldız forma giymemişti.
Juventus'un önemli isimlerinden Paul Pogba, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan karşılaşmanın ardından yapılan doping testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fransız futbolcu, o maçta sahada yer almamıştı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Paul Pogba'nın Udinese ile oynanan maç sonrası yapılan doping testi sonuçları pozitif çıktı.
Pogba, ligdeki ilk haftada oynanan mücadelede forma giymemişti. Juventus, söz konusu maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.