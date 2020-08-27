Paul Pogba pozitif!
İngiltere Premiere Lig ekibi Manchester United'da oynayan Fransız futbolcu Paul Pogba’nın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs futbolu da sarsmaya devam ediyor. Birçok futbolcu ve teknik heyet koronavirüse yakalandı.
Futbolda bir koronavirüs vakası da İngiltere Premiere Lig’den geldi. Manchester United'da oynayan Fransız futbolcu Paul Pogba’nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız oyuncunun İsveç ve Hırvatistan maçları kadrosuna alınmadığını bildirildi.
27 yaşındaki futbolcunun yerine kadroya kadroya Eduardo Camavinga'nın çağrıldığı aktarıldı.
Seyircili maç
Salgın tehlikesi devam ederken futbol maçlarının yarı yarıya seyircili oynanması gündeme geldi.