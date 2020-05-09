PAÜ’de hedef TEKNOFEST 2020’ye 20 takım ile katılmak

2019 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda finalleri gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)’te 5 takım ile yer alan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent, bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020’de 20 takım ile yer almayı hedefliyor.

TEKNOFEST’in ilk adımı olan Ön Tasarım Raporu (ÖTR) sonuçları açıklanmaya devam ediyor. PAÜ ve Pamukkale Teknokent’in desteklediği toplam 20 takımdan 17’si açıklanan sonuçlar doğrultusunda ilk elemeyi başarı ile tamamladı. Bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020’de PAÜ ve Pamukkale Teknokent’in desteklediği takımlar ‘Tarım, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Roket, İnsansız Hava Aracı (İHA), Model Uydu, Biyoteknoloji-İnovasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemleri’ kategorilerinde mücadele edecek.

“Elde ettiğimiz tecrübe ve birikimlere bu yıl yenilerini ekledik”

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, TEKNOFEST 2020’de yarışabilmek için ilk eleme olan ÖTR Raporu sonuçlarına göre başarı elde eden tüm takım üyesi öğrencileri ve danışman akademisyenlerini tebrik ederek, “PAÜ olarak, geçen yıl katıldığımız TEKNOFEST 2019 yarışmalarında elde ettiğimiz başarılar bizleri gururlandırırken, aynı zamanda üniversitemiz, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Geçtiğimiz yıldan elde ettiğimiz tecrübe ve birikimlere bu yıl yenilerini ekledik. Geçtiğimiz yıl 6 takım ile katıldığımız TEKNOFEST’e bu yıl 20 takım ile mücadele etmeyi hedefledik. Daha önce de belirttiğim gibi bu türden yarışmaların kazanını, hangi takım olursa olsun, sonuçta yerli ve milli teknolojilerimiz olacaktır” dedi.