PAü Hastanesi’ne modern çamaşırhane

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine hizmet veren çamaşırhane son teknoloji cihazlarla yenilenerek hizmet kalitesini artırdı.

PAÜ Hastanelerinin çamaşırhanesi son teknoloji cihazlarla yenilenerek hizmet kalitesini artırdı. Çamaşırhane, çevre dostu, son teknoloji ve işletim maliyetleri düşük yeni makineler ile değiştirilerek PAÜ’ye yakışır daha modern bir görünüm kazandı. Doğalgazla çalışan sisteme ve bilgisayar otomasyonuna sahip yeni çamaşırhanede hijyenik bariyer sayesinde kirli ve temiz çamaşırlar birbirine karışmadan Sağlıkta Kalite Standartları’na uygun hizmet verecek. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer’den çamaşırhane hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu. Yeni sistemle tasarrufun ve hizmet kalitesinin arttığını ifade eden Başhekim Türkçüer, Denizli’de ilk ve tek olan çamaşırhanede hijyenik bariyer bulunduğunu ve bu sistem sayesinde enerji ve deterjan tasarrufunun sağlandığını kaydetti. Çamaşırhanede günlük 2 ile 3 ton arası çamaşırın yıkandığını ifade eden Türkçüer, doğal gazla çalışan sistemin bilgisayar otomasyonuna sahip olması nedeniyle haftalık ve aylık çamaşır yıkama programını otomatik olarak düzenlediği söyledi. Çamaşırhanedeki hijyenik bariyer sayesinde kirli ve temiz çamaşırların birbirine karışmadığını ifade eden Türkçüer, “Yeni sistem sadece çamaşır yıkamamakta kurutma, ütüleme ve katlama olanağını da sunmaktadır. Kirli olarak giren çamaşırlar temiz bir şekilde çıkmaktadır. Hijyenik çamaşırhanemiz ile verdiğimiz hizmetin kalitesi arttığı için mutluyuz” dedi.

“Sağlıkta kalite ve hizmet standartlarını artırıyoruz”

PAÜ Hastanelerine yakışır bir çamaşırhanenin hizmet vereceğini ifadeeden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise, “Yeni nesil son teknoloji sistemlerle donattığımız çamaşırhanemiz, sağlıkta kalite ve hizmet standartlarının artırılması adına önemli bir yenilik. Yenilenen çamaşırhanemiz temel sağlık hizmetlerinde önceliğimiz olan Sağlık Kalite Standartları’na daha uygun hizmet verecek” diye konuştu.