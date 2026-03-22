Sidiki Cherif milli takıma davet edildi ama gidemiyor: İşte sebebi!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Fransız oyuncusu Sidiki Cherif'in Fransa Milli Futbol Takımı'na davet almasına rağmen katılamayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti. Ancak Fransız basınında yer alan haberlere göre Cherif, kampa katılamayacak.

L'Equipe'in haberine göre Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda oynayabilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu nedenle genç oyuncunun kadroya davet edilmesine rağmen kampa katılamayacağı belirtildi.

Cherif ile birlikte kadroya çağrılan Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti federasyona bildirmeden reddettiği ifade edildi. FRANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDA KRİZ Fransa Futbol Federasyonu'nun, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadronun açıklanmasının ardından öğrenmesi büyük bir krize yol açtı. Fransa U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg U21 Milli Takımı, 30 Mart'ta ise İzlanda U21 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

