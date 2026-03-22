Sidiki Cherif milli takıma davet edildi ama gidemiyor: İşte sebebi!

Cherif ile birlikte kadroya çağrılan Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti federasyona bildirmeden reddettiği ifade edildi. FRANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDA KRİZ Fransa Futbol Federasyonu'nun, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadronun açıklanmasının ardından öğrenmesi büyük bir krize yol açtı. Fransa U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg U21 Milli Takımı, 30 Mart'ta ise İzlanda U21 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.