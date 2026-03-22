Faşist Ben Gvir’e büyük şok! İsrailli kadın yüzüne haykırdı ‘Burada yerin yok’ Netanyahu ve kabinesine öfke büyüyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İşgal rejiminin sözde "Ulusal Güvenlik Bakanı" sıfatını taşıyan Itamar BEN GVIR, Arad şehrinde halkın sert kayasına çarptı. Kışkırtıcı politikalarıyla bölgeyi ateş çemberine atan BEN GVIR, ziyaret için gittiği sokaklarda beklemediği bir tepkiyle sarsıldı.

Yüzüne Karşı Haykırdı: "Burada Yerin Yok!"

Arad sokaklarında tansiyonun yükseldiği anlarda, öfkeli bir kadın koruma kalkanını aşarak doğrudan BEN GVIR'in yüzüne nefretini kustu. Yaşanan can kayıplarından ve tırmanan gerilimden doğrudan aşırı sağcı bakanı sorumlu tutan kadın; "Bu ölümlerin tek sorumlusu sensin, burada yerin yok!" diyerek haykırdı. Çevredeki kalabalığın da desteğiyle büyüyen protesto karşısında, sözde bakan ve korumaları zor anlar yaşayarak bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Kirli Siyasetin Bedeli: Dimona Misillemesi Halkı Sokağa Döktü

Halkın bu devasa öfkesinin arkasında, ABD ve işgal rejiminin İRAN ile müzakere masasında olduğu bir dönemde atılan sorumsuz adımlar yatıyor. BEN GVIR ve yandaşlarının kışkırtmalarıyla İRAN'a yönelik gerçekleştirilen asılsız saldırılar, bölgeyi büyük bir güvenlik zafiyetine sürükledi.

İRAN'ın bu saldırılara misilleme olarak Dimona bölgesini vurması, işgal kamuoyunda korku ve panik dalgası yarattı. Arad halkı, diplomatik yollar açıkken gerilimi tırmandıran ve ülkeyi ateşe atan faşist zihniyeti, yaşanan tüm kayıpların baş faili ilan etti.

"Faşist" Etiketi Artık Kendi Sokaklarında

Daha önce de radikal ve çatışmacı söylemleriyle tanınan BEN GVIR’in, bizzat kendi toplumu tarafından bu denli sert bir dille eleştirilmesi dikkat çekti. Yaşanan bu son olay, rejim içindeki çatlakların derinleştiğini ve halkın artık bu kışkırtıcı politikalara tahammülünün kalmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sassas

Arkadaşlar üçbeş yahudinin bağırmasına kanmayın onlarıda bagırtan hükümetleri güya savaş istemeyen yahidide var dünyanın gözünü böyle boyuyorlar itrailde herkes asker kadınız kızı yaşlısı genci neden beyinsizlerin beyni yıkanmış neymiş vaadedilen topraklara kavuşmak bir gün kavuşacaklar ama üstüne değil altına inşallah yazılacak çok şey var danışıklı dövüşten öte değil bence bu savaş sadece israilin işine yarıyor
