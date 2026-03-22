Miço yine haddini aştı: Türkiye'ye meydan okudu

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaları fırsat bilen Yunanistan, uluslararası anlaşmalar ile silahsız olması zorunlu olan adalara teçhizat yığmaya devam ediyor. Türkiye'nin yanı başındaki Kerpe Adası'na Patriot uçaksavar füzelerini yerleştiren Yunanistan, Türkiye'nin konu hakkındaki endişelerini dile getirmesinin ardından skandal açıklamalara imza attı.

KİMSEYLE MÜZAKERE ETMEZMİŞ

Orta Doğu'daki krizin fırsata çevrildiği ve Yunanistan'ın bu durumu suistimal ettiği iddialarına ilişkin Brüksel'de Avrupa Birliği zirvesi sonrası savunma yapmak zorunda kalan Miçotakis, “Bu iddialar hukuken temelsizdir ve daha geniş jeopolitik bağlam göz önüne alındığında tamamen zamansızdır. Yunanistan, savunma güçlerinin operasyonel konuşlandırılması konusunda kimseyle müzakere etmez” diyerek uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiklerini gözler önüne serdi.