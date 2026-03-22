  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail basını: Türkiye varken İsrail'in planları imkansız hayal!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terör devleti İsrail’in eli kanlı katil Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yakın çizgide yayın yapan Israel Hayom ve Ma'ariv gazeteleri, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik hamlelerini ve giderek artan etkisini manşetlerine taşıdı. Ma’ariv analizinde "İsrail İran sonrası kendisini çok daha dişli bir rakiple Türkiye ile karşı karşıya buldu. İsrail, hava gücü ve Amerikan yardımıyla bölgede hegemonya kurmak için bir şeyler yapmaya çalışsa da, İsrail’in bu hedefi Türkiye'nin demografik derinliği, kültürel gücü ve muazzam ordusu karşısında imkansız bir hayalden ibaret" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in siyonist hükümetiyle aynı çizgide yayın yapan Israel Hayom ve Ma'ariv gazeteleri, Türkiye’nin İran meselesindeki diplomatik hamlelerini manşetlerine taşıdı. Israel Hayom yazarı Amit Segal ise analizinde, Ankara’nın bölgede artan etkisine ve “oyun kurucu” rolüne dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

Segal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile sarsılmaz dostluğu ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, İsrail'in bölgesel hesaplarını tamamen altüst etti" diye yazdı.

NETANYAHU DİLİNİ YUTACAKTI

Segal, İsrail'in stratejik yalnızlığına değindiği yazısında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Trump, Erdoğan'a Netanyahu'ya yaptığından çok daha fazla yatırım yaptı ve onu bölgedeki tüm kritik süreçlerin merkezine yerleştirdi. Erdoğan, Trump'ın her adımda kendisiyle istişare ettiği bir dünya lideri konumuna yükselirken, İsrail bu derin işbirliğini sadece uzaktan izlemekle yetindi. Erdoğan'ın emrindeki devasa askeri güç ve ABD ile kurduğu stratejik bağ, bölgedeki tüm dengeleri Türkiye lehine değiştirdi."

Segal ayrıca, ABD'nin ateşkes konusunda Türkiye'nin hamlelerin doğusundaki üsleri kullanma Netanyahu yönetiminde "dilini yutacak kadar" büyük bir endişeye yol açtığına değindi.

MA'ARİV: İSRAİL'İN EN BÜYÜK RAKİBİ TÜRKİYE

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Ma'ariv ise değerlendirmesinde, Türkiye’nin bölgedeki etkisini giderek artırdığını vurgulayarak, bu yükseliş karşısında İsrail’in yetersiz kaldığı yönünde bir tespitte bulundu.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda izlediği sabırlı ve stratejik çizginin meyvelerini topladığını belirterek şu analizi paylaştı: "İran'ın zayıflamasının ardından İsrail kendisini yeni ve çok daha dişli bir rakip olan Türkiye ile karşı karşıya buldu. Türkiye, İran'ın 'Şii Hilali' projesini sessizce ortadan kaldırırken, yerine kendi sarsılmaz nüfuzunu inşa etti. İsrail, hava gücü ve Amerikan yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışsa da, Türkiye'nin sahip olduğu demografik derinlik, kültürel güç ve 'muazzam büyüklükteki ordusu karşısında bölgesel hegemonya hedefi imkansız bir hayalden ibaret."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23