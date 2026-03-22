Hareketsiz bulunan kadın kurtarıldı! Bartın’da denizde can pazarı
Bartın Amasra'da denizde hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki kadın, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan bir kadın için ekipler seferber oldu.
Ekipler müdahale etti
Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman’da meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, botla denize açıldı. Ekipler, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan H.Ö.’yü (57) tekneye alarak kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen H.Ö., ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da sağanak ve dolu vurdu! Bartın Irmağı taştı: Piknik alanı ve yollar sular altında kaldı!