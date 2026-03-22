Yoğurt nasıl mayalanır? Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları ve merak edilenler

Yoğurt nasıl mayalanır sorusunu merak edenler için bazı yöntemleri belirtmek mümkündür. Yoğurt özen gerektiren bir gıdadır ve tadını iyi ayarlamak gerekir.

Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Yoğurt nasıl mayalanır sorusuna yanıt vermeden önce taze ve temiz bir süt gerekmektedir. Yani sütünüz ne kadar iyi olursa yoğurdun lezzeti de bu kadar iyi olur. Derin bir tencere içerisine süzgeç veya tülbent oturtmak ilk aşamadır. Sütü bunun içinden geçirdikten sonra içinde yabancı madde varsa bu şekilde elenmesini sağlayın. Daha sonraki aşamada tencereyi ocağın üzerine koyun.

Daha sonra orta ateşte sütü havalandırarak kaynatın. Buradaki havalandırmak demek bir yönde karıştırma yapılırken sütün bir bölümünü alıp yukarı kaldırmak ve daha sonra da geri dökmektir. Yani dökerken süt kabarcıkları içine hava girer. 6-8 dakika bunu devam ettirmek gerekir. Sonraki aşamada ise şunları yapabilirsiniz:

* Süt yükseldiği zaman ocağın altını en kısıkta 10 dakika daha bekletmeniz gerekir.



* Yoğurt mayalama aşaması en önemli dönemdir. Ocaktan alınan süt, bir miktar ılımaya başladıktan sonra mayalanması gerekir. Bu ılık özellik en doğru tutma sağlayan sıcaklıktır. Mayalama için 42 derece civarı iyidir. Yani mayanızı bu sıcaklıkta eklemeye önem vermelisiniz.

* Maya miktarına bakılırsa 1 litre süte 1 yemek kaşığı ekleme olabilir. Eğer 3 litre sütten yoğurt isteniyorsa buna göre hesap yapılır.



* Maya içine biraz şeker ya da tuz eklemek de mümkündür. Ufak bir kap içine konan maya sütle güzel şekilde karıştırılmalı ve ılık sütün içine eklenir. Bu şekilde karıştırmaya devam edilir.

* Mayalama sonrasında kabın etrafının hemen sarmalanması gerekir. 4-6 saat arası mayalandırma için beklemesi gerekir. Daha sonra da tüketime hazır olacaktır.

Katı Yoğurt İçin Ne Yapmalı? Püf Noktalarıyla Taş Gibi Yoğurt Mayalama

Yoğurt nasıl mayalanır sorusundan sonra katı yoğurt yapma konusu merak edilebilir. Birçok kişi çok sulu yoğurt istemedikleri için katı ve iyimser bir yoğurt istenir. Bu noktada katı yoğurt yapmak için öncelikle mayayı da çok sulu yapmamak gerekir. Yoğun ve sert bir maya kullanmak daha kıvamlı yoğurt elde etmenizi sağlar. Farklı süt çeşitlerini bir arada kullanmak da bir diğer yöntemdir.

TAT VE KOKU BOZULUR: Aşırı maya, süt asiditesini (pH) çok hızlı düşürür. Bu da yoğurdun o kendine has tatlı-kremamsı lezzetini yok ederek keskin, ekşi, alkollü veya peynirimsi/acı bir tat ve koku oluşmasına neden olur. Hem tat açısından hem de sağlık açısından hayatımızda önemli bir yere sahiptir yoğurtlar: Yoğurt mayalarken yapılan en büyük hata, sütü doğru sıcaklıkta mayalamamak ve sıcak sütün üzerine hemen kapak kapatmaktır.