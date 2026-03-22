İşgal rejimi kabusa uyandı: İRAN Füzesi Holon’u da vurdu!

Olay Yerinde İlk Tespitler: Şehir Savaş Alanına Döndü

Füzenin doğrudan yerleşim birimlerine yakın bir noktaya isabet etmesiyle meydana gelen şiddetli patlama, çevredeki binalarda ve altyapıda ağır tahribata yol açtı. İlk belirlemelere göre bölgedeki yıkımın boyutu şöyle:

Yapısal Yıkım: Füzenin düştüğü noktada devasa bir obruk oluşurken, çevredeki apartmanların camları patladı ve bina cepheleri şarapnel parçalarıyla delik deşik oldu.

Sokakta park halindeki onlarca araç, patlamanın şiddetiyle yanarak demir yığınına dönüştü.

Altyapı Felci: Bölgedeki elektrik hatları ve su borularının zarar görmesi nedeniyle mahalle genelinde kesintiler yaşanıyor.

Görgü Tanıkları: "Sarsıntı Deprem Gibiydi"

Patlama sırasında evlerinde olan bölge sakinleri, sarsıntının kilometrelerce öteden hissedildiğini ve adeta bir deprem yaşandığını belirtti. Güvenlik güçleri ve acil servis ekipleri (MAGEN DAVID ADOM), dumanların yükseldiği bölgeyi kordon altına alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

İşgal rejiminin İÇ CEPHE KOMUTANLIĞI, patlamamış mühimmat riskine karşı vatandaşları olay yerinden uzak durmaları ve sığınak talimatlarına uymaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor: Hava Savunma Sistemi Delindi

Bu saldırı, İRAN’ın işgal rejimine yönelik misilleme operasyonunun bir parçası olarak kaydedildi. İşgal rejiminin savunma sistemlerinin (IRON DOME ve ARROW) birçok füzeyi imha etmesine rağmen, HOLON’a düşen bu füze, hava savunma sistemlerindeki açıkları ve stratejik zafiyetleri yeniden tartışmaya açtı.