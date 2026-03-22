Bu bağnaz kemaliste haddini bildirin! Allah’a ve peygambere saldıran bu densizi kodese tıkın!

yeniakit.com.tr Muhammet Seyfullah Maden

Din-i Mübin-i İslam’a yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Özellikle dini duyguların zirve yaptığı süreçlerde bu saldırıların çoğalması dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı arifesinde İslam’a, Müslümanlara ve değerlerimize alçakça saldıran İzzet Murat Güler isimli İsraillinin ardından şimdi de kemalist bir tır şoförü sahneye çıktı. Durnalı'nın hem eski hem de yeni paylaşımlarıyla açıkça İslam karşıtlığı yaptığı görüldü.

Ercan Durnalı isimli şahsın yüce yaratıcımız Allah celle ve âlâ hazretlerine, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselam) ve Kâbe gibi dini değerlerimize açıkça saldırdığı, küfürler ve hakaretler savurduğu görüldü.

Arşı titretecek iftira

İslam düşmanlarının sürekli kullandığı “pedofili” iftirasını Durnalı’nın da devam ettirdiği belirlendi. Kendi desteklediği partide yaşanan çocuk tacizleri hakkında herhangi bir paylaşım yapmadığı görülen Durnalı’nın, efendimiz hazretlerine o iğrenç suçlamayı yöneltmesi dikkat çekti.

Kuşadası’nda CHP’li yöneticinin 14 yaşındaki çocuğu istismar etmesi, 17 yaşındaki kızın CHP Osmangazi İlçe Başkanı tarafından taciz edilmesi, Giresun'un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanması gibi konulara değinmeyen Durnalı ve aynı zihniyettekiler için, “hedef şaşırtıyorlar” yorumları yapıldı!..

Allah’a dil uzattı

Kemalist Ercan Durnalı’nın, Kâbe’nin bir fotoğrafı üzerinden Mevlâmız Allah celle ve âla hazretlerine de dil uzattığı görüldü.

Gereken yapılsın

Durnalı’nın birden fazla sosyal medya hesabı olduğu tespit edildi. Sosyal medyada çağrılar çığ gibi büyüdü. Halk Durnalı’nın tüm sosyal medya hesaplarının jet hızında kapatılması ve İslam’a saldıran bu densiz için adli sürecin başlatılması için çağrı yaptı. Vatandaşlar bu hadsizin ters kelepçeyle içeri alındığı görüntülerin yayınlanmasını istedi!..

Durnalı ve temsil ettiği zihniyete karşı sert ve caydırıcı hamlelerin yapılmasını isteyen sağ duyulu yığınlar, sosyal medyada kampanya başlattılar.