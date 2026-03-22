Hyeon-gyu Oh kendine hedef koydu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hyeon-gyu Oh kendine hedef koydu

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına konuştu.

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına siyah-beyazlı takım ve Süper Lig hakkında açıklamalar yaptı.

Güney Kore merkezli JTBC'ye konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" dedi.

Performansına dair Hyeon-gyu Oh, "15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise, "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" ifadesini kullandı. 8 MAÇTA 7 GOLE KATKI Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Güney Koreli santrforun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor. 15 MİLYON EURO DEĞERİNDE Oh Hyeon-gyu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Güney Kore Milli Takımı formasıyla 24 karşılaşmada görev alan Oh, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için ara transfer döneminde Genk'e 14 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

