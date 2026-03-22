Hyeon-gyu Oh kendine hedef koydu

Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise, "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" ifadesini kullandı. 8 MAÇTA 7 GOLE KATKI Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.