Gündem
G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar

Dünya genelinde zulme çanak tutan Batılı şer odakları bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkeleri, işgal rejiminin saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanan İran'ı hedef alan hadsiz bir ortak bildiri yayımladı.

G7 dışişleri bakanları tarafından yayımlanan skandal açıklamada, İran’ın bölgedeki askeri hareketliliği "pervasız saldırı" olarak nitelendirildi. İşgal rejiminin Gazze ve Lübnan’da sürdürdüğü katliamlara tek kelime edemeyen Batı bloku, İran’ın enerji altyapısına ve sivillere yönelik saldırı düzenlediğini iddia ederek "en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Su Yolları ve Petrol Derdine Düştüler

Açıklamada, Hürmüz Boğazı dahil kritik su yollarının güvenliği ve enerji piyasalarının istikrarının "büyük önem" taşıdığı kaydedildi. İnsan hayatından ziyade küresel enerji arzını ve kendi ekonomik çıkarlarını düşünen G7 ülkeleri, enerji stoklarını piyasaya sürmeye hazır olduklarını ilan ederek, bölgedeki gerilimden duydukları asıl endişenin "ceplerine dokunulması" olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Sarsılmaz Destek" Sadece İşbirlikçilere

İran’ın nükleer programını ve savunma hamlelerini durdurması gerektiğini savunan şer ittifakı, saldırılara uğrayan ülkelerin "topraklarını savunma hakkını" desteklediklerini belirtti. Ancak bu desteğin sadece kendi güdümlerindeki yapılar ve işgal rejimi için geçerli olması, Batı'nın "savunma hakkı" konusundaki ikiyüzlülüğünü tescilledi.

Koalisyon Güçlerine Siper Oldular

Bildiride ayrıca, Irak ve özellikle Irak Kürt Bölgesi’ndeki diplomatik tesislere, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine yönelik eylemler de kınandı. İşgalci güçlerin bölgedeki varlığını meşrulaştırmaya çalışan G7 devletleri, gerçek saldırganlara karşı kör ve sağır kalırken, direniş gösteren her unsuru "istikrarsızlaştırıcı faaliyet" olarak yaftalamaya devam ediyor.

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

ABD'de Senatör Sanders: İsrail'e 22 bin yeni bomba göndermek yasa dışıdır!

ABD'de Senatör Sanders: İsrail'e 22 bin yeni bomba göndermek yasa dışıdır!

ABD'nin "Katil" İHA'sı Buşehr semalarında avlandı: MQ-9 Reaper yerle bir!

ABD’nin "Katil" İHA’sı Buşehr semalarında avlandı: MQ-9 Reaper yerle bir!

Vanlı Nazlıcan

Komşumuz Persİran, soykırımcı siyonist İtrail ve ortaklarına karşı bağımsızlık mücadelesi vermektedir.
