CHP'li Mustafa Sarıgül koyunlara saman ısmarladı!

Videolarını izleyen belli kesimin ‘Keşke ben de bu kafada olsam. Kafa pırıl pırıl’ dediği CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Erzincan’da koyunlara yemek ısmarladı.

Gittiği çiftlikte yanına aldığı çoban ile kameraların karşısına geçen Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Şimdi sevgili dostlarım arkadaşlarınızı yemeğe götürüyorsunuz. Restoranda ödemesini yapıyorsunuz. Bu akşam da koyunlarımızın yemeği benden. Evlat buyur bakalım. Aç şu kapıları şimdi. Aç, aç, aç, aç.. Çabuk, yemek paraları benden bu akşam” diyerek koyunları, kendileri için yemle doldurulmuş yemliklere salarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.